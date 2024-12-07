Россия продвигается вперёд: новости СВО от 7 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1017-й день спецоперации России на Украине

Ситуация на линии боевых действий в зоне специальной военной операции остается напряженной. На нескольких направлениях отмечаются активные боевые действия, позиционные сражения и значительное использование авиации и артиллерии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии