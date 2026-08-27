"Единая Россия" запустила проверку готовности регионов к отопительному сезону

Проблемные участки коммунальной инфраструктуры важно выявлять до начала холодов, при этом особое внимание нужно уделить объектам теплоснабжения и сетям, где высокий износ повышает риск аварий и перебоев с отоплением.
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