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Газета.ру

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"Единая Россия" запустила проверку готовности регионов к отопительному сезону

"Единая Россия" запустила проверку готовности регионов к отопительному сезону

Проблемные участки коммунальной инфраструктуры важно выявлять до начала холодов, при этом особое внимание нужно уделить объектам теплоснабжения и сетям, где высокий износ повышает риск аварий и перебоев с отоплением.

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