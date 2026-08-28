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Медицинская Россия

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Жителя Курганской области приговорили к работам за угрозы медикам

Жителя Курганской области приговорили к принудительным работам за угрозы фельдшеру и практикантке Суд в Курганской области назначил местному жителю два года принудительных работ по делу об угрозе убийством фельдшеру скорой помощи и студентке-практикантке, прибывшим на вызов.

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