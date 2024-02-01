Боуз: верхушка ВСУ предупредила Зеленского об отставке, если Залужного уволят

Журналист Чей Боуз утверждает, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому пришлось отказаться от своего решения уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, так как вся верхушка армии заявила, что уйдет в отставку.
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