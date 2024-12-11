Заноза
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Заноза

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Метания зелёной гниды

Метания зелёной гниды

Крайне любопытным образом ведет себя украинский президент Владимир Зеленский. Судя по всему, он пока так и не определился, как стоит себя вести с Дональдом Трампом.

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Комментарии
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Valentina Garmuviene
Да пусть себе мечется ! Недолго ему осталось....!
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13 час.
Анастасия Гончарова
чувствует зеленая крыса свой конец вот и начинает метаться как свинья перед забоем.. дерьмо свиньячее..🐷🐀🐽
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11 час.
Семен Демин
Пост ни о чем. Славянский мир разобщен. И это не сулит нам ничего хорошего в будущем.
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7 час.

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