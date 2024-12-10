Премьер-министр Тонги ушел в отставку за несколько минут до вынесения вотума недоверия

ВЕЛЛИНГТОН (ИА Реалист): Премьер-министр Тонги Сиаоси Совалени, чье правительство пребывает в напряженных отношениях с королем, подал в отставку перед запланированным вынесением вотума недоверия его руководству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии