Экс-конгрессмен Кинзингер назвал Карлсона предателем после его визита в Москву

Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер предъявил американскому журналисту Такеру Карлсону обвинения в предательстве после того, как бывший телеведущий Fox News был замечен в Большом театре в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии