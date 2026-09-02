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В Архангельске 6 сентября пройдет лекция об истории Северных конвоев

В Архангельске 6 сентября пройдет лекция об истории Северных конвоев

Встречу проведет кандидат филологических наук, доцент САФУ Валентина Голышева — автор четырех книг об Арктических конвоях.

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