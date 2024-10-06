В РФ переселять людей из аварийных домов планируют по новым правилам

В России планируют внедрить новые методы расселения жителей из аварийного жилья. В соответствии с разработанным Минстроем РФ и Фондом развития территорий законопроектом, собственники получат компенсацию за изъятие жилья, рассчитанную на основе рыночной стоимости земельного участка с учетом сноса или реконструкции.
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