Овечкин провел свой худший матч в этом сезоне НХЛ по показателю полезности

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал «–4» балла за результативность в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Сент-Луис Блюз».
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