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Царьград

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"Краснодар" подписал защитника Майсона Родригеса до 2030 года

"Краснодар" подписал защитника Майсона Родригеса до 2030 года

Футболист Майсон Родригес, ранее игравший за "Унион", подписал контракт с "Краснодаром" до июня 2030 года.

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