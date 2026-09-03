"Краснодар" подписал защитника Майсона Родригеса до 2030 года

Футболист Майсон Родригес, ранее игравший за "Унион", подписал контракт с "Краснодаром" до июня 2030 года.
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