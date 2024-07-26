Собянин: Главный дом усадьбы Соллогуба на Поварской будет отреставрирован

На Пресне будет отреставрирован уникальный дом XVIII века Принято решение о разработке проекта реставрации главного дома усадьбы Соллогуба с церковью, расположенной по адресу: Поварская улица, дом 52/55, строение 1.
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