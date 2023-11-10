Матео Кассьерра: «Победа над «Краснодаром» позволит нам вернуться на первое место. В дальнейшем постараемся не повторить ошибок первого круга»

Игра «Зенита» с «быками» пройдет завтра в Санкт-Петербурге в рамках 15-го тура Мир РПЛ. – Какой статус, на ваш взгляд, имеет матч «Зенит» – «Краснодар»? Золотой, позолоченный, или это просто важная, но не ключевая игра чемпионата? – Это будет очень важный матч! Все игры важны, но эта все-таки немного стоит особняком.
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