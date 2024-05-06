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За рулем

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Подвеска крепкая, кузов не гниет, дизель, АКП – отличный кроссовер за 2 млн

Подвеска крепкая, кузов не гниет, дизель, АКП – отличный кроссовер за 2 млн

Взять восьмилетнюю Тойоту RAV4 за 2,5 млн или автомобиль классом выше и потенциально «ресурснее»? Цена может оказаться ниже, возраст – сравнимый (или чуть старше), да и пробег далеко не всегда уходит за 100 тысяч км, как у того «рафика».

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