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Александр Усик: «Мне 36, но для меня все только начинается»

«Нет, это не финальная точка. Мне 36, это лишь начало. Я занимаюсь боксом с 15 лет, но сейчас все только начинается.

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