‼️🇷🇺💥Спецназ «Анвар» и Носитель Дягтерева днём и ночью громят глубокие тылы ВСУ ▪️В Харьковской области операторы спецназа с помощью Носителя Дягтерева круглые сутки уничтожают боевую технику врага.
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