Трамп предложит русским олигархам купить гражданство США? Демченко рассказал о деталях: "Путин расправится с богачами"

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Со ссылкой на администрацию президента США сообщается, что готовится "золотая карта" для миллиардеров из России: они смогут купить вид на жительство и стать американцами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии