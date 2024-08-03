Глюкоза вернулась в сеть после слухов о том, что ее хотят поместить в клинику

﻿﻿Певица Глюкоза удалила все посты в социальных сетях. Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZа, выступила с заявлением после того, как в СМИ распространились слухи о том, что семья хочет отправить ее в реабилитационный центр.