Глюкоза вернулась в сеть после слухов о том, что ее хотят поместить в клинику

Певица Глюкоза удалила все посты в социальных сетях. Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZа, выступила с заявлением после того, как в СМИ распространились слухи о том, что семья хочет отправить ее в реабилитационный центр.
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