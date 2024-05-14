Путин утвердил состав администрации президента

Президент Владимир Путин 14 мая подписал указы о назначении на должности в администрации президента.Президент Владимир Путин подписал указы о назначении на должности в администрации президента: - руководителем АП Путин назначил Антона Вайно, - первым замом руководителя АП - Алексея Громова, - первым замом руководителя АП - Сергея Кириенко, - заместителем руководителя АП - Дмитрия Козака, - заместителем руководителя АП - Магомедсалама Магомедова, - заместителем руководителя АП - Максима Орешкина, - заместителем руководителя АП - Владимира Островенко, - заместителем руководителя АП, пресс-секретарем президента - Дмитрия Пескова.