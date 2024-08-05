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"Война на пороге": Израиль рассматривает возможность удара по Ирану

"Война на пороге": Израиль рассматривает возможность удара по Ирану

На совещании премьер-министра Нетаньяху с высшими военными должностными лицами обсуждалась возможность нанесения превентивного удара по Ирану, если разведка подтвердит угрозу нападения со стороны Тегерана.

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