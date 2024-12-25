В Петербурге стартовал образовательный проект «Виртуалити» Основная цель — помочь школьникам средних и старших классов определиться с выбором будущей профессии в области информационных технологий.
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В Петербурге стартовал образовательный проект «Виртуалити» Основная цель — помочь школьникам средних и старших классов определиться с выбором будущей профессии в области информационных технологий.