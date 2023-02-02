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Панфилова о Косторной: «Много девушек переходят в парное катание после 18 лет и успешно выступают, занимают призовые места. Почему нет?»

Чемпионы мира среди юниоров в парном катании Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов поделились мнением о переходе Алены Косторной в пары.

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