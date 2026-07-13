Германия фактически стала главной промышленной базой для украинского ВПК в войне против России. Об этом говорится в статье председателя Совета международного движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, опубликованной на сайте "Вестей".
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