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Наш потерянный мир

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Медведчук: Германия стала главной промышленной базой украинского ВПК

Медведчук: Германия стала главной промышленной базой украинского ВПК

Германия фактически стала главной промышленной базой для украинского ВПК в войне против России. Об этом говорится в статье председателя Совета международного движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, опубликованной на сайте "Вестей".

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