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Наталия Шевченко: «Ханты‑Мансийск для меня – удачный город. А как будет в остальных городах, посмотрим»

Биатлонистка одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка России.  – Привыкаете к высшей ступеньке? – Как говорится, Ханты-Мансийск для меня удачный, видимо, город, поэтому здесь – да! А в остальных городах посмотрим.

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