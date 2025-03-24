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Квартиру не трожь!

Квартиру не трожь!

Понеслось… Опять приходится про самозапрет. Хотя на самом деле не про него. Сегодня, в инфополе, начали распространять, казалось бы, полезный, «ужастик»: Мошенники массово звонят от имени сотрудников «Госуслуг» и убеждают россиян, что они с ошибкой установили «самозапрет».

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