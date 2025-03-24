Квартиру не трожь!

Понеслось… Опять приходится про самозапрет. Хотя на самом деле не про него. Сегодня, в инфополе, начали распространять, казалось бы, полезный, «ужастик»: Мошенники массово звонят от имени сотрудников «Госуслуг» и убеждают россиян, что они с ошибкой установили «самозапрет».