☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Скрипник
    ципсошник? ... отрабатываешь шекели?Мастер-класс межд...
  • Иосиф Калинин
    Не знаю, что это была за "тайна".... По-моему, запрет на удары вглубь России западным оружием был снят чуть-ли не год...Запрет Украине на...
  • Юрий Золотарев
    Ххоспиди-и-и!! И паччиму ты, Симонэнко, не президент России? ВСЁ решилось бы в одну секунду!Мастер-класс межд...

Все флаги в гости к нам?

Все флаги в гости к нам?

Мигранты становятся угрозой национальной безопасности России    Несколько важных заявлений по поводу миграционной политики было сделано на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) в рамках сессии «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Гайдуков
Обеспокоенность мигрантским вопросом Бастрыкина понятна, а вот обеспокоенность по этому вопросу депутатами нашей Государственной Думы проявляется усилиями двух-трёх депутатов, которые как вопиющие в пустыне пытаются докричаться до основной массы депутатов и руководителей фракций о том, что Родина в опасности, но вокруг тишина и спокойствие... Вспоминается высказывание одного японца о том, что если сегодня не решить то, что можно решить малой кровью - завтра придется решать большой кровью...
Ответить
10 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Нашу Родину про...ли иностранцам. А русских своей родины лишают.
Ответить
9 час.
наверх