Все флаги в гости к нам?

Виктор Гайдуков

Обеспокоенность мигрантским вопросом Бастрыкина понятна, а вот обеспокоенность по этому вопросу депутатами нашей Государственной Думы проявляется усилиями двух-трёх депутатов, которые как вопиющие в пустыне пытаются докричаться до основной массы депутатов и руководителей фракций о том, что Родина в опасности, но вокруг тишина и спокойствие... Вспоминается высказывание одного японца о том, что если сегодня не решить то, что можно решить малой кровью - завтра придется решать большой кровью...