Мигранты становятся угрозой национальной безопасности России Несколько важных заявлений по поводу миграционной политики было сделано на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) в рамках сессии «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования».
Все флаги в гости к нам?
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Обеспокоенность мигрантским вопросом Бастрыкина понятна, а вот обеспокоенность по этому вопросу депутатами нашей Государственной Думы проявляется усилиями двух-трёх депутатов, которые как вопиющие в пустыне пытаются докричаться до основной массы депутатов и руководителей фракций о том, что Родина в опасности, но вокруг тишина и спокойствие... Вспоминается высказывание одного японца о том, что если сегодня не решить то, что можно решить малой кровью - завтра придется решать большой кровью...
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10 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Нашу Родину про...ли иностранцам. А русских своей родины лишают.
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9 час.
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