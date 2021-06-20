Отрицание, гнев, торг и депрессия Вашингтона.

Сергей ЕПолитикаОтрицание, гнев, торг и депрессия Вашингтона. Все эти стадии у «вашингтонского обкома», вдруг понявшего, что переиграть Москву силой не получится, мы уже видели.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛСЛеонид Стронгин"И мир наконец станет чуть поспокойнее, чем до июньской встречи в Женеве" - так завершается статья, и это правильно. Обсуждения же, кто кого переиграл уже не интересны, - болельщики всегда не очень критичны к своей команде.ЕвгенийВремя покажет.Комментировать
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