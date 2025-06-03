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Китайский ИИ распознает ядерное оружие

Китайский ИИ распознает ядерное оружие

Китайский ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым оснащением DF-17Китайские специалисты разработали оригинальную технологию, позволяющую бесконтактно и с высокой вероятностью распознавать ядерные боеприпасы и отличать их от других изделий.

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