Китайский ИИ распознает ядерное оружие

Китайский ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым оснащением DF-17Китайские специалисты разработали оригинальную технологию, позволяющую бесконтактно и с высокой вероятностью распознавать ядерные боеприпасы и отличать их от других изделий.
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