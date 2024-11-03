МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lyudmila
    Так оно и сейчас незавидное.Эксперт Лисневски...
  • Лев Добрый
    Смотря в каком году она украла 50 лимонов, может курс тогда был 30 рублей за бакс! Тогда она украла более полутора ми...Хороших новостей ...
  • demyr150648
    Гнать эту гниду из России и вместе с руководителем 1-го, даже фамилю забыл, до чего мерзкие твари.«Никто их в тюрьм...

«География и гинекология». Почему Кучму подняли на смех россияне?

«География и гинекология». Почему Кучму подняли на смех россияне?

2884 прочтения 3 дня назад Некоторым президентам точно лучше помалкивать. А особенно – бывшим. Вот на днях подал голос бывший советский инженер, заслуженный ракетчик Леонид Кучма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх