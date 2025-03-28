Хватит сидеть на шее граждан России: С мигрантов предложили брать сбор на границе

Андрей Павлов

У них здесь УЖЕ отмобилизованная и хорошо организованная армия с отрядами в каждом городе, где есть диаспоры. В качестве командования диаспоры, в качестве бойцов молодежь, не вылезающая из этноклубов ММА, каких немеренно (в одной Москве 500 штук), им свободно продают оружие. Плюс у них есть склады с оружием (ФСБ аж в 64х регионах такие нашла). У командования-диаспор хорошее финансирование, позволяющее покупать оптом и в розницу чиновников, полицаев, судейских вплоть до высших эшелонов власти (или лоббисты в ГД из любви к ним лоббируют?). И вот представьте, по сигналу, может из за бугра, эта армия, организованная, замотивированная ("Это наша земля"), вооруженная выйдет на улицы городов против неорганизованных (не дадут русским организоваться, боятся наверху организованных русских) и безоружных русских с кличем "Режь русню". Какие у нас шансы? Никаких. Верхние люди конечно сдристнут, а нам что делать?