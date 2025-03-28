Царьград С мигрантов предложили брать денежный сбор на границе в виде особого депозита - хватит сидеть на шее граждан России.
Хватит сидеть на шее граждан России: С мигрантов предложили брать сбор на границе
Комментарии
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Виктор Борисов
По поводу Панфиловской дивизии. .уважаемый Панфиловская дивизия Командир — генерал-майор И. В. Панфилов, занимал должность военного комиссара Киргизской ССР. По данным Минобороны Киргизии национальный состав Панфиловской дивизии был такой: 11% кыргызов, 11% казахов, 67% русских, 8% украинцев, 3% - представители других национальностей СССР. Итого, славян как минимум 75%.........так кто воевал то?Как выглядела в 1945 году армия-победительница? На 200 человек: 124 русских 42 украинца 9 белорусов 4 татарина 3 еврея 2 армянина 2 грузина 2 молдаванина 2 узбека 2 казаха 1 азербайджанец 1 чуваш 1 мордвин 1 литовец
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9 час.
Андрей Павлов
У них здесь УЖЕ отмобилизованная и хорошо организованная армия с отрядами в каждом городе, где есть диаспоры. В качестве командования диаспоры, в качестве бойцов молодежь, не вылезающая из этноклубов ММА, каких немеренно (в одной Москве 500 штук), им свободно продают оружие. Плюс у них есть склады с оружием (ФСБ аж в 64х регионах такие нашла). У командования-диаспор хорошее финансирование, позволяющее покупать оптом и в розницу чиновников, полицаев, судейских вплоть до высших эшелонов власти (или лоббисты в ГД из любви к ним лоббируют?). И вот представьте, по сигналу, может из за бугра, эта армия, организованная, замотивированная ("Это наша земля"), вооруженная выйдет на улицы городов против неорганизованных (не дадут русским организоваться, боятся наверху организованных русских) и безоружных русских с кличем "Режь русню". Какие у нас шансы? Никаких. Верхние люди конечно сдристнут, а нам что делать?
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6 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Идея хорошая, принимайте закон, и чтоб действовал прямо с 1-го апреля!
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2 час.
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