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США, ультиматум к России — Америка через ООН запретит «супероружие Судного дня» РФ, если РФ не уберет его от границ Америки

США, ультиматум к России — Америка через ООН запретит «супероружие Судного дня» РФ, если РФ не уберет его от границ Америки

Глава Департамента обороны США Ллойд Остин нашел, как ему кажется «железный аргумент» против «супероружия Судного дня» России [так в Америки называют «Посейдоны»].

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Комментарии
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Мельников Александр
Думается, нужно создать &quot;миротворческий&quot; пряник. Которым каждый россиянин, вне зависимости от места своего проживания мог бы запустить в США, Британию, Францию, Германию, Японию, прямо из своего гаража или квартиры, загородного дома или дачного строения. Да даже из маленького коммунального строения с аббревиатурой &quot;М&quot; и &quot;Ж&quot; вдоль дорог России. Если цена будет подъёмной, так и я куплю.
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Пусть рот закроют свой, запретят они!
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