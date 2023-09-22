США, ультиматум к России — Америка через ООН запретит «супероружие Судного дня» РФ, если РФ не уберет его от границ Америки

Мельников Александр

Думается, нужно создать "миротворческий" пряник. Которым каждый россиянин, вне зависимости от места своего проживания мог бы запустить в США, Британию, Францию, Германию, Японию, прямо из своего гаража или квартиры, загородного дома или дачного строения. Да даже из маленького коммунального строения с аббревиатурой "М" и "Ж" вдоль дорог России. Если цена будет подъёмной, так и я куплю.