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Спорт Уик-Энд

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Что тормозит Максима Глушенкова в «Зените»?

Что тормозит Максима Глушенкова в «Зените»?

Бывший нападающий московского ЦСКА, «Спартака» и российской сборной Валерий Масалитин в интервью «Спорт уик-энду» высказал мнение, почему несколько потускнела игра нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

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