«Переговоры уже начались»: Сырский испугался «Орешника»

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что на данный момент у Киева нет средств для перехвата новейшей российской ракетной системы «Орешник», однако Украина стремится к приобретению таких возможностей.
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