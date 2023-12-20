Более 100 кг наркотиков изъяли полицейские в Московской области у троих приезжих из регионов России и одного иностранца

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Солнечногорск задержали троих приезжих из регионов России и одного иностранца.
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