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Царьград

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В Сочи стриптизёр извинился перед сотрудниками МВД за танцы в полицейской форме

В Сочи стриптизёр извинился перед сотрудниками МВД за танцы в полицейской форме

Вместе с напарником гоу-гоу дэнсер выступал на девичниках с эротическим номером "Работает полиция".В Сочи полиция объявила охоту на стриптизёров, выступающих на вечеринках в форменной одежде с символикой правоохранительных органов.

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