Axios: США пригрозили Украине прекратить передавать разведданные

В Майами прозвучала угроза прекратить передачу Украине разведданных, если Киев не прекратит наносить удары по НПЗ в России.
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