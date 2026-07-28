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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Реала» рекордные 1,221 млрд евро операционных доходов в сезоне-2025/26. С 2019-го выручка клуба выросла на 61%

« Реал » отчитался о рекордных финансовых показателях по итогам сезона-2025/26. Операционные доходы клуба в минувшем сезоне выросла на 3,1% по сравнению с предыдущим периодом, достигнув рекордных для спортивных клубов 1,221 млрд евро.

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