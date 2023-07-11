Военное обозрение

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Мобильность и проходимость: объединить преимущества колёсных и гусеничных самоходных артиллерийских установок (САУ)

Мобильность и проходимость: объединить преимущества колёсных и гусеничных самоходных артиллерийских установок (САУ)

Изображение ЦНИИ «Буревестник» Российская специальная военная операция (СВО) на Украине наглядно показала важнейшее значение артиллерии для достижения победы в боевых действиях, особенно с учётом того, что в силу ряда причин воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации (РФ) не могут захватить полное господство в воздухе над территорией … .

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