Мобильность и проходимость: объединить преимущества колёсных и гусеничных самоходных артиллерийских установок (САУ)

Изображение ЦНИИ «Буревестник» Российская специальная военная операция (СВО) на Украине наглядно показала важнейшее значение артиллерии для достижения победы в боевых действиях, особенно с учётом того, что в силу ряда причин воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации (РФ) не могут захватить полное господство в воздухе над территорией … .