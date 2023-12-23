ВСУ сдадут Авдеевку до Нового года: городские бои, все дороги под контролем наших

- В области Авдеевки Вооруженные Силы России демонстрируют столь существенные успехи, что, буду откровенным, вчера мне довелось пообщаться с ребятами оттуда, и в настоящее время существует гораздо большая вероятность того, что нам придется уступить Авдеевку, чем сохранить ее под контролем.