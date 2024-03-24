Forbes: дроны и ракеты РФ быстро находят и поражают лучшее оружие ВСУ

РИА Новости/Павел Лисицын Беспилотники ВС РФ очень быстро выявляют лучшее оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое немедленно уничтожается, отметил военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
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