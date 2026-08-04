Губернатор Воробьев открыл "Культурный код Подмосковья" в Реутове

В Реутове, в парке "Фабричный пруд", состоялось крупное событие "Культурный код Подмосковья". Жители и гости города наслаждались фотовыставками, арт-маркетом и музыкальной программой, организованной в рамках инициативы губернатора Андрея Воробьева.
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