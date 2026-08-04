Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 573 подписчика

Губернатор Воробьев открыл "Культурный код Подмосковья" в Реутове

Губернатор Воробьев открыл "Культурный код Подмосковья" в Реутове

В Реутове, в парке "Фабричный пруд", состоялось крупное событие "Культурный код Подмосковья". Жители и гости города наслаждались фотовыставками, арт-маркетом и музыкальной программой, организованной в рамках инициативы губернатора Андрея Воробьева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии