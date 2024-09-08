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Стармер заявил о планах обсудить с Байденом военную помощь Украине

Стармер заявил о планах обсудить с Байденом военную помощь Украине

Руководитель правительства Великобритании Кир Стармер заявил, что намерен обсудить с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом оказание военной помощи Украине и долгосрочные планы двух стран на данном направлении.

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