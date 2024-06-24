Исследователь рассказал, почему кошки любят лежать на ноутбуках

Котик на клавиатуре ноутбука / © Getty Images Доктор Дэвид Сэндс, эксперт в области психологии животных с более чем 25-летним клиническим стажем, считает, что если хозяин животного проводит много времени за ноутбуком, то на технике остается запах человека, которые и привлекает кошку.