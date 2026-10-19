Девочка уже не первый раз сбегает с соревнований из-за неудачного выступления.12-летняя девочка, пропавшая 18 октября после шахматного турнира "Космический кубок" в торговом центре VEER Mall в Екатеринбурге, найдена.
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