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В Минфине призвали россиян не бояться текущих ставок по ипотеке

В Минфине призвали россиян не бояться текущих ставок по ипотеке

В будущем ключевая ставка может снизиться, а вслед за ней — рыночные ставки. Это позволит рефинансировать жилищный кредит, пояснили в министерстве Россияне, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и не подпадают под льготные программы, не должны бояться рыночных ставок по ипотеке.

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