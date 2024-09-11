В Минфине призвали россиян не бояться текущих ставок по ипотеке

В будущем ключевая ставка может снизиться, а вслед за ней — рыночные ставки. Это позволит рефинансировать жилищный кредит, пояснили в министерстве Россияне, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и не подпадают под льготные программы, не должны бояться рыночных ставок по ипотеке.
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