«Форсировали выход на тренировки, а этого было делать нельзя. Пришлось оперировать ногу». Румянцева о травме Ждановой

Жданова выступает в танцах на льду с Тимуром Бабаевым‑Смирновым. В сезоне-2024/25 их дуэт занимал восьмое и четвертое места на этапах Гран‑при России.
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