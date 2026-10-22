Смолянин чуть не сбил сохатого. Вечерняя поездка по улице Кутузова чуть не закончилась серьезной аварией для одного из смоленских водителей.
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