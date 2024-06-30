Зеленский возглавит трибунал. Европа придумала новый способ попытаться отправить Путина в тюрьму

Автор: Михаил Щипанов В очередной раз международная организация, созданная как бы для защиты прав человека и продвижения универсальных ценностей демократии, самым показным образом доказала, что значит знаменитый оборот «это другое».
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