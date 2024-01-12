Вот шесть женских качеств, которые отпугивают мужчин: психологи предупреждают

Психологи Инесса Спинка и Олег Моторин рассказали, что отсутствие самоуважения и несамостоятельность женщины могут отпугнуть мужчин Спинка отмечает, что есть некоторые черты, которые большинство здоровых и адекватных мужчин стремятся избегать в общении с женщинами.