Минобороны требует 57,5 млн рублей с производителя средств борьбы с беспилотниками

Судебный иск уже принят к производству Министерство обороны подало иск на 57,5 млн рублей за неисполнение условий соглашения к ОАО "Владимирский завод "Электроприбор", которое занимается производством средств борьбы с БПЛА.
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